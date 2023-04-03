Каждая новая разведочная скважина как новая книга

3 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Сибирская Сервисная Компания

Геологи Томского филиала Сибирской Сервисной Компании отметили профессиональный праздник.

А путь и далек и долог,

И нельзя повернуть назад...

Держись, геолог!

Крепись, геолог!

Ты ветра и солнца брат!

(А.Пахмутова)

День геолога – профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с геологическими науками и специальностями. Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. Трудно переоценить значимость этой профессии, особенно в такой огромной, богатой полезными ископаемыми стране, как наша, и в таком регионе, как Томская область. Именно благодаря геологам у нас есть нефть, газ, металлы, созданная и работающая на их основе энергетика, химия, металлургия, другие отрасли экономики.

С геологии начинаются работы нефтегазового производства – прогноз, поиски разведка. У Сибирской Сервисной Компании, независимого российского нефтесервисного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, богатая история. Основной базой для формирования коллектива компании изначально были профессионалы из геологоразведочных экспедиций. При их непосредственном участии были открыты и разработаны десятки нефтяных и газоконденсатных месторождений. В Томском филиале АО «ССК» сформирована сильная геологическая служба. Своими историями о специфике работы и выборе профессии поделились геологи Томского филиала.

Начальник геологического отдела Томского филиала АО «ССК» Дмитрий Олегович Фото: АО "ССК"

«За последние годы поле нашей деятельности сместилось из геологоразведки больше в сторону эксплуатационного бурения. Несмотря на это, разведочное бурение и испытание скважин никуда не исчезли, они есть. Казалось бы, мы уже много, где поработали – и в Томской области, и в ХМАО, ЯНАО, в Ненецком автономном округе, в Оренбурге, даже в районе Таймыра немного. Вроде должно быть все знакомо и изучено. И все равно, каждая новая разведочная скважина как новая книга – и обложка есть, и страницы из бумаги, а содержание везде разное. Конечно, роднее всего геология нашей области, наши разрезы, – рассказал начальник геологического отдела Томского филиала АО «ССК» Дмитрий Олегович. – Благодаря нашим заказчикам, у нас есть возможность принимать участие в изучении перспективных, палеозойских отложений. Спрогнозировать точно кровлю палеозойских отложений в наших разрезах бывает непросто даже профессиональным геологам – здесь в помощь приходят многолетний опыт, геофизические материалы старых, казалось бы, давно забытых, ликвидированных скважин, внимание к деталям. Справляемся.

И во многом это происходит благодаря крепкому, сплоченному и профессиональному коллективу, сформированному нашим главным геологом Тамарой Геннадьевной Тельновой. Радует, что у молодых специалистов, которые приходят к нам работать, есть желание и неподдельный интерес учиться, развиваться. Гордимся, когда отдельных наших геологов заказчики просят прислать именно к ним на скважину. Открываем и новые направления для себя. Например, в текущем году выполняем исследования коллекторов, а точнее их покрышек, для оценки возможности использования пластов в качестве подземных хранилищ газа. Работа для нас новая, но задача достаточно актуальная. Бывает, и с трудностями сталкиваемся. Преодолеваем, заодно приобретая для себя бесценный опыт».

«В геологии я уже 15 лет. Вся моя профессиональная деятельность связана с работой в Сибирской Сервисной Компании. Мне выпала честь учиться и работать под руководством таких корифеев и мастеров своего дела, как Т.Г. Тельнова, В.А. Володина и А.Н. Карапузов, – поделилась ведущий геолог Томского филиала АО «ССК» Марина Станиславовна. – Для меня всегда особенно интересной была работа «в поле», когда попадаешь в дикие места. Время там пролетает незаметно, увлекательно и очень познавательно. Каждый заезд на вахту пополняет багаж знаний и преумножает опыт, будь то аспекты геологии, технологии бурения или "искусства взаимодействия" с заказчиками».

Начальник производственно-геологической группы Томского филиала АО «ССК» Алексей Владимирович Фото: АО "ССК"

«Я родился в городе Стрежевом, поэтому на 90% было предопределено, что профессия моя будет связана с нефтегазовой сферой. Выбор пал на геологию. На защите диплома в Томском политехническом университете присутствовала главный геолог Томского филиала Тамара Геннадьевна Тельнова. Она и пригласила меня на работу, – рассказал начальник производственно-геологической группы Томского филиала АО «ССК» Алексей Владимирович. – Тамара Геннадьевна строгий, но справедливый начальник. С ней можно довольно быстро многое освоить и многому научиться. Не удивительно, что с таким руководителем геологическая служба Томского филиала всегда была одной из самых сильных».

Романтики, недрокопатели, первопроходцы, покорители недр – как только не называют людей, которые связали свою жизнь с геологией! Однако эта профессия только на первый взгляд может показаться романтичной и простой. Геология требует специальных знаний, навыков и даже особенных черт характера.

«Горжусь своими коллегами! Каждый наш геолог на вес золота. Это настоящие профессионалы с пониманием всех граней разведочного бурения, обладающие системными навыками и опытом. Они могут самостоятельно привязать и «поймать» по шламу продуктивные пласты при бурении скважин, обработать и описать керновый материал, выполнить испытание пластов любого содержания со знанием гидродинамики и составлением результативного отчета, – поделилась главный геолог Томского филиала АО «ССК» Тамара Геннадьевна Тельнова. – Каждый из наших сотрудников незаменим. Особенность нашей профессии в том, что невозможно просто прийти к нам в Сибирскую Сервисную Компанию и уже быть готовым геологом. Все специалисты проходили и проходят обучение уже в процессе работы. В каждого вложено много сил, труда и знаний. Всего в нашей службе 15 человек, большинство геологов работают «в поле». Есть молодые кадры, есть более опытные сотрудники. Планируем расширение штата в связи с увеличением объемов и географии работ. Будем растить новую плеяду геологов.

От всей души поздравляю коллег с нашим профессиональным праздником! Геологи всегда готовы к масштабным вызовам и способны находить решение самых сложных задач. Желаю крепкого здоровья и профессионального долголетия, удачи во всех делах».

«Томская геологическая школа является одной из ведущих в России. Она дала миру десятки выдающихся исследователей, первооткрывателей, талантливых организаторов, на счету которых немало блестящих открытий, – отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. – Прекрасные профессионалы-геологи, настоящие мастера своего дела работают и в нашей Сибирской Сервисной Компании. Это специалисты, с которыми мы уверенно решаем самые сложные задачи, реализуем самые смелые планы. Честь и хвала им за их нелёгкий труд! Поздравляю всех геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Желаю крепкого сибирского здоровья, бодрости духа, новых трудовых успехов, простого человеческого счастья, благополучия».

Сибирская Сервисная Компания

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