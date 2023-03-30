Открылась регистрация на площадки Тотального диктанта в Томске

В следующую субботу, 8 апреля, томичей приглашают написать Тотальный диктант под диктовку современных писателей.

Как уточняют организаторы, главной томской площадкой акции станет конгресс-центр «Рубин» на пр. Академический, 16. Диктовать текст здесь будет Вера Богданова, писатель, литературный обозреватель «Афиша Daily», переводчик, автор романов «Сезон отравленных плодов» и «Павел Чжан и прочие речные твари». Визит Веры Богдановой в Томск организован Ассоциацией союзов писателей и издателей России в рамках проекта «Творческие поездки писателей по России».

Детский писатель, журналист, преподаватель литературы, автор аудиосериалов «Детективное агентство „Утюг“» и «Кролы и цаки» Алексей Олейников будет диктовать на площадке акции в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Приезд Алексея в Томск организован в рамках промо-кампании сервиса «Строки» от МТС.

Также в Первом музее славянской мифологии будет организована площадка теста TruD — специального проекта в рамках Тотального диктанта для тех, кто изучает русский язык как иностранный. После окончания диктанта и теста сотрудники музея проведут для участников презентацию книги Ольги Нечаевой «Великая Тартария и семь её гостей. Большое сибирское путешествие».

Другая площадка Тотального диктанта будет располагаться в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Диктовать текст здесь будет Мария Могилатова, филолог, исследователь сибирской литературы, соавтор переиздания культового криминального детектива «Томские трущобы». После диктанта участники смогут познакомиться с экспозицией, посвященной творчеству писателя и исследователя, автора романа «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова.

Также написать Тотальный диктант в Томске можно будет на площадках в Российско-немецком доме на ул. Красноармейская, 71, Информационном центре по атомной энергии на пл. Ленина, 8 и школе скорочтения IQ007 по адресу Иркутский тракт, 53б.

Тотальный диктант состоится в субботу, 8 апреля. Начало акции в 15:00 по томскому времени. Регистрация на площадки открыта на сайте totaldict.ru.

Кроме того, в Томской области написать Тотальный диктант можно будет на площадках в Белом Яре, Клюквинке, Стрежевом, Колпашеве, Тегульдете, Поротникове. В Колпашеве организована дополнительная площадка, участники которой смогут написать не только текст Тотального диктанта, но и отрывок адаптированного текста диктанта, переведенный на селькупский язык. По данным из открытых источников, сейчас на селькупском языке говорит всего около тысячи человек во всем мире. Большинство носителей языка проживает на территории Томской области. Организатором диктанта на селькупском языке выступила Межэтническая ассоциация «Ильсат».

Организаторы отмечают, что в рамках Тотального диктанта в Томске пройдет несколько мероприятий, посетить которые можно будет без предварительной регистрации. Так 6 апреля в Информационном центре по атомной энергии пройдет встреча «Русский язык: традиции и будущее». Начало в 19.30.

В пятницу, 7 апреля, в 19.00 томичей приглашают на встречу с писателем Алексеем Олейниковым «Как увлечь подростков книгой». Место проведения: образовательное кафе «Кафедра», пр. Ленина, 79.

В воскресенье, 9 апреля, в Доме искусств пройдет творческая встреча с Верой Богдановой. Начало в 16.00.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона

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