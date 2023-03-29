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Томское антикафе Cat Space ищет котонянь

Котики, Томские новости, коты котики благотворительность Томское антикафе Cat Space ищет котонянь

Владельцы томского котокафе Cat Space объявили о поиске котонянь для своих подопечных. Об этом они сообщили в группе «ВКонтакте».

Потенциальные соискатели должны быть старше 18 лет, любить животных, людей и детей, а также иметь опыт в волонтерстве, уметь наводить порядок, пользоваться соцсетями и знать, как фотографировать котиков. График работы будущих котонянь — 2/2 или 1/3, но он также может быть подстроен индивидуально.

Всех заинтересовавшихся просят написать в сообщения в группе «ВКонтакте». В заявке необходимо указать место работы, учебы, рассказать о навыках и хобби.

Напомним, котокафе Cat Space открылось в Томске в ноябре 2017 года в подвале дома по ул. Тверской, 92. Заведение работает по принципу тайм-кафе. Гости оплачивают только время, проведенное в заведении. Также здесь проводят разного рода мероприятия — киновечера, мастер-классы, тренировки и другие.

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