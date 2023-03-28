Участники школы-студии МХАТ показали в Томске два спектакля

28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: отдел корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

На прошедшей неделе, 23 и 24 марта, в Томск с гастролями прибыли участники школы-студии Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ). Они сыграли два спектакля, а также провели прослушивание для поступления на актерский факультет, сообщает пресс-служба «Томскнефтехима».

Гастроли прошли при поддержке программы «Формула хороших дел» компании «СИБУР». Совместный проект направлен на развитие культурной среды в городах за счет возможностей современного театрального искусства и благодаря поддержке талантливой молодежи.

«Ровно год назад этот проект был запущен. Я рад, что мы снова здесь. А значит, это уже традиция. Я благодарен компании „СИБУР“ за то, что это происходит — отметил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий — Наши гастроли важны не только для ребят, которые находятся на сцене, но и для тех из них, кто находятся в зале. Программа достаточно обширная: спектакли, выставка „Диалог с классиком“, мастер-классы и лекции по всем факультетам, и, конечно, прослушивания молодых людей».

На сцене Дворца народного творчества томичам показали два дипломных спектакля IV курса Актерского факультета (Мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина): «Илиада» по литературному памятнику древнегреческого поэта Гомера и «Дни нашей жизни» по произведению русского писателя и драматурга Леонида Андреева.

Кроме того, в фойе Дворца народного творчества «Авангард» была представлена выставка студентов факультета сценографии и театральной технологии «Диалог с классиком». В экспозиции была представлена методология обучения театральных художников на факультете Сценографии и театральной технологии.

«Для нас крайне важно на младших курсах сформировать у студентов культурную базу. И поэтому наши ребята создают работы, находясь в диалоге с классическим произведениями. Получилась очень нарядная экспозиция, в которой оживают живописные полотна, например, Рериха, Коровина и других художников. Присутствуют работы и по сценическому костюму», — отметила декан факультета сценографии и театральной технологии Ольга Неволина.

В рамках гастролей в аудиториях Томского государственного университета прошли лекции и мастер-классы педагогов продюсерского, актерского факультетов и факультета сценографии и театральной технологии.

Фото: отдел корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

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