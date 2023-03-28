Томский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на 29 марта и ночь 30-го, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске в этот день синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, дождь, переходящий в снег, гололед и порывистый ветер 17 — 22 м/с.

«Жителям города необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

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