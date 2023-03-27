В томском Ботсаду в третий раз пытаются вырастить дуриан

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета продолжаются попытки вырастить экзотическое растение с пикантным вкусом и запахом тухлого лука — дуриан.

Как сообщает пресс-служба вуза, это необычное растение может выжить только в симбиозе с определённым сообществом почвенных микробов, с которыми дуриан образует микоризу. В первые разы растение погибло. Учёные СибБС привезли из Аптекарского огорода почву с нужными микроорганизмами, но в то время в ботсаду не было семян дуриана. Два года почва хранилась в холодильнике, и лишь недавно, с появлением семян, учёные смогли продолжить эксперимент по выращиванию дуриана.

Растения в разводочной теплице Фото: пресс-служба ТГУ

Всего в 2022 году в Ботсад было доставлено несколько сотен новых растений из России и разных стран мира, включая такие интересные, как лапажерия, или чилийский колокольчик (национальный цветок Республики Чили); стреблюс шершавый, или дерево-зубная щётка; коддия грубая — новый африканский плодовый кустарник и множество других.

Папоротники Фото: пресс-служба ТГУ

— Новое поступление растений происходит ежегодно, — говорит директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Один из путей расширения коллекции — это международный делектусный обмен. Мы в нём активно участвуем, получаем из разных стран мира семена растений и споры папоротников. Помимо этого, привозим черенки и растения из рабочих поездок в другие ботанические сады, например, из Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск), Главного ботанического сада (Москва), Ботсада МГУ («Аптекарский огород»), Ботанического сада Петра Великого (Санкт-Петербург) и других организаций, с которыми у нас налажено тесное сотрудничество.

В свою очередь, и Ботсад ТГУ делится с ботаническими садами России редкими растениями, которые представлены в стране в нескольких экземплярах. Это, во-первых, даёт возможность жителям других городов увидеть уникальные экспонаты, с другой — является страховкой на случай утраты растения. В таких ситуациях ботаники помогают друг другу восстановить редкий экземпляр.

Эритьера прибрежная Фото: пресс-служба ТГУ

Сейчас в Ботсаду ТГУ прорастают семена очень редкого дерева эритьера прибрежная. Оно растёт в мангровых болотах и на морском побережье. У неё очень необычные воздушные досковидные, извилистые корни. Семена этого дерева похожи на поплавки, они дрейфуют в морях и переносятся на очень большие расстояния.

Новые сорта появляются и благодаря собственной селекции, которой занимаются учёные СибБС. На их счету десятки новых гибридных сортов орхидей, гиппеаструмов, флоксов. В среднем на выведение нового сорта, оценку его декоративных качеств, отбор лучших образцов и их разведение уходит шесть-семь лет. Первое цветение экзотических «новичков» обычно происходит через несколько лет после поступления в Ботсад, поэтому сотрудники всегда ждут это событие с нетерпением.

1. Цветущая шуазия; 2. Бархатный банан; 3. Дамская юбочка; Фото: пресс-служба ТГУ

Сейчас в оранжереях СибБС можно увидеть цветущий гименокаллис, название которого переводится как «женская юбочка». Здесь же растет бархатный банан и шуазия, которую также называют мексиканским апельсином. Среди наиболее интересных экземпляров, которые впервые демонстрируют свои плоды, — фикус вязолистный. Это растение — эндемик, в природе встречается только в одной стране на планете — на Филлипинах. Его отличительной особенностью являются листья, которые на ощупь напоминают наждачную бумагу.

Впервые до стадии семян также дошло растение, прибывшее несколько лет назад из Германии, — гимноспория сенегальская. У неё очень прочная древесина. Палочки из неё на родине растения применяют для разжигания огня. Увидеть все эти растения можно во время экскурсий.

Фото: пресс-службы ТГУ

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