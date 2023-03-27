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Водитель маршрутки высадил подростка из автобуса в Томском районе за 10 км до остановки

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Томские следователи проверяют сообщения о высадке ребенка из автобуса №133, следовавшего по маршруту Томск — Курлек, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В сообщении отмечается, что водитель высадил ребенка за 10 км до конечной остановки в другом поселке, не желая ехать из-за одного подростка до конца маршрута.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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