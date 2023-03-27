В малых реках Томской области больше углерода, чем в Оби и Лене — исследование

Учёные Томского государственного университета исследовали малые реки Томской области и выяснили, что концентрация растворённого и взвешенного углерода в них больше, чем в таких крупных водных артериях России, как Обь и Лена. Таким образом их вклад в глобальную трансформацию климата может быть гораздо существеннее, чем считалось ранее, сообщает пресс-служба вуза.

– Малые реки крайне редко становятся объектами исследования, порой это происходит из-за труднодоступности объектов, – поясняет научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Иван Крицков. – Другая причина кроется в недооцененности роли, которую малые притоки могут играть в цикле углерода. Мы исследовали процесс его образования и эмиссии углекислого газа с поверхности таких рек, как Ингузет, Анга, Окуневка, Кеть, Суйга, Чулым, Чичкаюл, Тазырбак. Оказалось, что концентрация органического вещества в исследованых реках в три-четыре раза выше, чем в крупнейших реках России – Оби и Лене.

Ранее предполагалось, что величиной эмиссии с поверхности малых рек можно пренебречь и ограничится показателями с крупных рек и водоемов. Но замеры эмиссии CO2 с поверхности таёжных рек продемонстрировали, что большие объёмы углекислого газа выбрасываются сразу же на территории Томской области. Максимальные показатели могут достигать 3-4 грамм на квадратный метр в сутки. При этом эмиссия CO2 в период весеннего половодья в 1,5-2 раза выше, чем в период летней и осенней межени.

– Значительная часть органического вещества – отмерших частиц растений, частиц почвы, попадающих в реку с водосборов, – быстро подвергается фото- и биодеструкции, что способствует выделению парниковых газов, – отмечает научный сотрудник лаборатории БиоГеоКлим Артём Лим. – Наиболее активно эти процессы идут весной, когда река разливается и под водой оказывается пойма с большим количеством прошлогодней травянистой растительности и опадом. Реки в этот момент превращаются в «биореактор» по производству углерода.

Ученые отмечают, что величина эмиссии углекислого газа с поверхности малых рек в Томской области в период межени в 1,5-2,5 раза выше, чем с поверхности рек Канады (Квебек). Дело в том, что реки Западной Сибири в том, что они протекают по равнине, при этом часть из них находится в заболоченной местности, где широко распространены органогенные почвы, которые могут обогащать речные воды органическим веществом.

Согласно прогнозу учёных, в случае ещё большего потепления климата может произойти изменение типа растительности прибрежной зоны и степень затопления пойменных территорий, что будет способствовать увеличению эмиссии парниковых газов.

Результаты исследований изложены в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment (Q1).

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