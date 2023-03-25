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Более 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 102 человек. 14 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 165256 случаев заболевания коронавирусом. 163251 заболевший выздоровел. 989 скончались.

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