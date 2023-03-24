Томский политех и «Газпромнефть — Промышленные инновации» будут работать над решениями для новых направлений в нефтепереработке

Томский политехнический университет присоединился к научно-технологической платформе «Газпром нефти» для развития технологий нефтепереработки. Соответствующее соглашение в Москве подписали ректор Томского политеха Дмитрий Седнев и генеральный директор «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин, сообщает пресс-служба ТПУ.

«Газпром нефть» является одним из главных партнеров Томского политеха, в том числе, для нашей Передовой инженерной школы по цифровой энергетике. ТПУ первым из университетов Томска вошел в «Лигу вузов» «Газпром нефти», объединяющую лучшие университеты страны. И меморандум, который мы подписываем с «Газпромнефть — Промышленные инновации», а это технологический центр промышленных инноваций для нефтепереработки компании, — еще одна ступень успешного и долговременного сотрудничества», — сказал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев, отметив, что в вузе накоплен научный и практический опыт в области нефтехимии, математического моделирования процессов нефтепереработки, малотоннажной химии, разработки отраслевого софта

Еще одним важным компонентом сотрудничества с вузом станет организация практик студентов Томского политеха в проектах «Газпромнефть — Промышленных инноваций», программы дополнительного образования и повышения квалификации.

«Внедрение новых технологий — комплексный процесс, мы намерены ускорить его за счет компетенций томских политехников в области математического моделирования как основных процессов нефтепереработки (каталитический крекинг, замедленное коксование, пиролиз), так и в проектах по новым технологическим направлениям — малотоннажной и специальной химии и других», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин.

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