В Томске на 51 году жизни скончался скульптор Антон Гнедых

23 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске на 51 году жизни скончался известный томский скульптор Антон Гнедых, сообщил «Томскому Обзору» источник.

«22 марта 2023 года после недельного пребывания в коме, в 14.58 умер талантливый томский скульптор и председатель Томского регионального отделения ВТОО „Союз художников России“ Антон Николаевич Гнедых», — сообщает Томский областной художественный музей.

Прощание пройдет 24 марта с 15.00 до 16.00 в Воскресенской церкви г. Томска.

Антон Гнедых родился 15 сентября 1972 года в Новосибирске, сын известного скульптора Николая Гнедых. Член Союза художников России (2000 г.), член фонда Тейлора (2001 г., Франция), член Общества изящных искусств (SNBA, 2003 г., Франция), председатель Томского регионального отделения «Союз художников России». Произведения Антона Гнедых получили признание на крупнейших художественных выставках в России и за рубежом.

Многие работы Антон Гнедых делал в соавторстве со своим отцом Николаем Гнедых. Например, скульптурную композицию, посвящённую Святой Татьяне, установленную в 2004 году на площади Ново-Соборной, бронзовый памятник летчику-герою Ивану Черных, установленный 8 мая 2006 года и памятники-горельефы лучшим профессорам на фасаде клиник медуниверситета. Николай Гнедых скончался на 72-м году жизни в июне 2020-го года.

Среди известных работ Антона Гнедых — композиция «Битлз» (Abbey Road) в Университетской роще Томского государственного университета в 2017 году, памятник «Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков» там же в 2018-м, памятник постовому Николаю Путинцеву в 2012-м и другие.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнования семье и близким художника.

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