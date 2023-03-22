Горожане смогут познакомиться с орнаментальным искусством Томска

22 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

В пятницу, 24 марта, в Музее истории Томска откроется новая выставка «Томские мотивы», посвящённая традиционному орнаментальному искусству Томска и Томского края конца XIX — середины XX века.

Как сообщают организаторы, мотивы и орнаментальные композиции, вошедшие в экспозицию, встречаются не только в нашем городе — их аналоги можно отыскать и на остальной территории Сибири, и в европейской части страны.



«Традиционная домовая резьба по дереву, традиционный тканый и вышитый текстиль, народная роспись — их можно встретить практически во всех уголках нашей необъятной Родины. Но существует и особый „томский“, ни с чем не сравнимый колорит, определивший, в том числе, облик города. Значение используемых в орнаментах символов со временем стиралось и забывалось, но традиции изображения этих символов на одежде, украшениях, предметах быта и декоре домов дожили до современности, и сейчас они продолжают жить и вдохновлять на новые творческие и научные открытия», — говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут познакомиться с томскими мотивами, узнают историю их появления, их значение и особенности развития.

Музей работает без выходных с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость посещения выставки — 100 рублей, билеты можно приобрести в кассе музея и онлайн, в том числе, по Пушкинской карте.

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».