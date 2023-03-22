Томские ученые создали уникальные установки для производства и сжигания «горючего льда»

Ученые Томского политеха разработали системы производства нового типа топлива — искусственных газовых гидратов с разным компонентным составом. В вузе сконструировали установки по исследованию характеристик сжигания композиционных топлив с их добавлением. Аналогов подобным устройствам нет.

Как уточняет пресс-служба ТПУ, газовые гидраты — это соединения из газа в ледяной и водной оболочке, которые добывают со дна морей и океанов и называют замерзшим топливом будущего, или горючим льдом. Предполагается, что создание эффективной технологии зажигания топлива на их основе позволит применять гидраты при выработке тепловой и электрической энергии, в двигателях различного назначения с минимальным ущербом для экологии, а также при локализации и подавления возгораний.

«Направление газовых гидратов в нашем коллективе начало развиваться в конце 2021 года. За короткий срок нам удалось спроектировать и создать две системы для изготовления искусственных гидратов из метана, пропана, этана, изопропанола, углекислого газа и фреона. Мы работаем с комбинированными составами гидратов с ориентиром на широкую группу приложений. На сегодняшний день наша лаборатория является третьим в России крупным научным центром, где такое производство запущено», — отмечает руководитель проекта, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Павел Стрижак.

Системы, разработанные учеными ТПУ, отличаются механизмами, схемами и сроками производства, а также объемом и свойствами получаемого продукта. Так, в одной из установок гидрат «растет» в ледяном каркасе. Его производство занимает 2-3 суток, а концентрации газа в готовом продукте составляют от 13 до 26% в зависимости от типа состава. Вес одной порции равен примерно 100 граммам.

Производство гидрата во второй установке занимает 30-40 минут. Он образуется на внутренних стенках устройства. Содержание газа в таком продукте достигает 9-10%, а вес одной порции — 250-300 граммов.

По словам ученых, для производства гидрата необходимы специальные температурные условия и высокое давление. Для каждого исследуемого учеными Томского политеха газа они разные. Например, для создания гидрата из метана необходима температура до -10 ℃ и давление до 60 бар.

В 2023 году ученые планируют создать и запустить еще одну установку, на которой можно будет изучать газовые гидраты за счет распыления жидкости. Эта установка будет существенно отличаться от других тем, что позволит уменьшить время производства в два раза и при этом увеличить объем — то есть приблизиться к промышленным условиям.

В будущем ученые планируют разработать цикличную систему по сжиганию газовых гидратов совместно с низкосортными топливами. Она будет способна синтезировать гидрат, диссоциировать его и сжигать с выделением полезных продуктов.

Исследование ведется при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» и в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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