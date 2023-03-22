В Томске временно закрыто движение трамваев №1

22 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

В Томске временно закрыто движение трамвая №1 от пл. Батенькова в сторону мкр. Черемошники в связи с внеплановыми работами «Томскводоканала» по восстановлению водопроводного колодца.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, движение трамваев по маршруту будет полностью восстановлено после завершения работ.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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