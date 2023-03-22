18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске временно закрыто движение трамваев №1

Общественный транспорт, Томские новости, общественный транспорт схема проезда ограничение изменение схемы перекрытие интересные новости В Томске временно закрыто движение трамваев №1

В Томске временно закрыто движение трамвая №1 от пл. Батенькова в сторону мкр. Черемошники в связи с внеплановыми работами «Томскводоканала» по восстановлению водопроводного колодца.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, движение трамваев по маршруту будет полностью восстановлено после завершения работ.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сборная Томской области стала второй на чемпионате Сибири по спортивной акробатике

9 марта 2023
Томские новости

Томские бодибилдеры привезли более 30 медалей с сибирских соревнований

20 марта 2023
Томские новости

Сибиряки сберегли для своих детей почти 5 млрд рублей

10 марта 2023
Томские новости

В Томском политехе прошла конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России»

1 марта 2023
Томские новости

В Томске до конца марта изменится схема движения по ул. Беринга

2 марта 2023
Томские новости

Виртуозный блюзовый гитарист из Калифорнии выступит на прощальном концерте Томского джаз-клуба Underground

7 марта 2023
Томские новости

Бывший вице-мэр Томска Подгорный получил условный срок по делу о мошенничестве

20 февраля 2023
Томские новости

Офис «Газпромнефть-Востока» признан одним из самых экологичных в Томской области

28 февраля 2023
Томские новости

В Томске, Асине и Стрежевом появятся муралы от создателей Street Vision

16 марта 2023