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Власти Томска намерены добиться признания здания на ул. Октябрьской, 56 самовольной постройкой

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Администрация Томска обратится в суд по поводу дома по ул. Октябрьская, 56, который возводился с нарушением установленных регламентов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание располагается на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозерье» в историческом районе «Болото», где проходит один из основных туристических маршрутов.

«Мы солидарны в этом вопросе с Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области, который считает здание на Октябрьской, 56 самовольной постройкой. Поэтому будем добиваться размещения по этому адресу объекта, соответствующего правилам», — прокомментировал и. о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Чиков.

В сообщении отмечается, что в охранных зонах предусмотрено максимальное сохранение объектов исторической среды. Допускается их замена в случае неудовлетворительного состояния, а также новое компенсационное строительство. Но при этом должны сохраняться высотные параметры и исторические границы. Так, предельная высота застройки до конька кровли не более — 12 метров. Основным строительным и отделочным материалом может быть только дерево, допускается возведение первого этажа из кирпича, а второго — из дерева. Объемно-планировочные характеристики, включая форму кровли и наличие мансард, должны соответствовать окружающей исторической застройке в части масштаба и применяемых пропорций здания.

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