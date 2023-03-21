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За прошлый год более 800 томичей дистанционно зарегистрировали бизнес

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В 2022 году с помощью сервиса Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) зарегистрировались более 800 томских предпринимателей.

Клиенты банка могут воспользоваться сервисом бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.

«Сервис позволяет открыть свой бизнес буквально „под ключ“ за один визит к партнеру, без посещения налоговой, МФЦ, а также офиса банка. Более того он избавил предпринимателей от лишних затрат, например, на нотариуса и т. д.», — рассказал заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк Глеб Зараковский.

Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит либо в банк, либо в офис партнёра. При этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счёта не взимаются.

Клиенты также могут воспользоваться помощью сотрудников банка и партнеров в оформлении и отправке документов в налоговую службу. Отмечается, что открытие счета в банке проходит уже дистанционного, без дополнительных визитов.

Узнать подробнее о сервисе дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно на сайтах «Деловая среда» или СберБизнес.

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