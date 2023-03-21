Томский политех провeдeт Дни открытых дверей для школьников и студентов

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2023 // Фото: news.tpu.ru

В пятницу, 31 марта, в Томском политехе стартуют дни открытых дверей. В течение двух дней ученики 8-11 классов и учащиеся колледжей и техникумов смогут посетить исследовательский ядерный реактор ТПУ, собрать бесконечный светильник, построить собственную стратегию подготовки к ЕГЭ и узнать о правилах поступления в этом году.

Как сообщает пресс-служба вуза, основная площадка будет работать в Международном культурном центре Томского политеха (ул. Усова, 13-в). Здесь школьники смогут познакомиться с инженерными школами, образовательными программами и научными направлениями, узнают о количестве бюджетных мест и правилах поступления. Локация будет работать с 31 марта по 1 апреля. Чтобы посетить её необходима предварительная регистрация.

Для школьников и их родителей пройдет серия тренингов по тайм-менеджменту и подготовке к выпускным экзаменам. Спикеры расскажут, как справляться со стрессом, как поддержать выпускника в период подготовки к ЕГЭ, познакомят с моделями и методами запоминания, научат грамотно распределять задачи. Будущие абитуриенты смогут пообщаться со студентами Томского политеха и задать им любые вопросы. Выбрать тренинг и зарегистрироваться можно на сайте.

«У участников Дней открытых дверей будет возможность посетить ядерный реактор Томского политеха, который сегодня является единственным действующим вузовским реактором в стране. Здесь ученые делают препараты для диагностики и терапии рака по собственным технологиям, окрашивают топазы, улучшают свойства кремния, который нужен для производства электроники. Школьники смогут побывать в центре управления реактором, увидеть излучение Вавилова-Черенкова и посетить лаборатории. Экскурсия пройдет 31 марта в 14.00. Необходима регистрация, количество мест ограничено», — добавляют организаторы.

Кроме того, гости Дней открытых дверей станут участниками настоящего химического исследования, научатся получать сапфиры и рубины в микроволновой печи, смогут «побродить» по электрической подстанции с помощью VR-технологий и создать электродвигатель, сконструируют светильник на основе светодиодов и электрокардиограф, проверят лайфхаки для установки операционной системы и узнают секреты успешного стартапа. Сбор участников экскурсий — 31 марта и 1 апреля в 13.40 возле МКЦ. Для участия необходима регистрация.

Также в рамках Дней открытых дверей пройдут экскурсии по кампусу Томского политеха. Маршрут проходит по студенческой улице Усова, включает в себя популярные места с кофе и едой, Научно-техническую библиотеку, Международный культурный центр университета, студенческий медиацентр. Экскурсантов пригласят и в общежития ТПУ: школьники и их родители познакомятся с комендантом, узнают, как преодолеть пост охраны, смогут зайти в комнаты и посмотреть, как устроен быт студентов. Экскурсия пройдет 31 марта в 14.20. Сбор участников — в холле первого этажа Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30). Чтобы принять в ней участие необходимо зарегистрироваться.

Кроме того, с 31 марта по 2 апреля в Томском полетехе пройдет бесплатный интенсив по подготовке к профильной математике, физике, информатике и химии. Занятия проведут преподаватели вуза в Главном корпусе. Сбор участников в холле 1-го этажа за 10 минут до начала занятий. Школьники, активно проявившие себя на занятиях, смогут получить призы от политеха. Расписание занятий и регистрация доступны на сайте.

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