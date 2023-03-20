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Томская лыжница стала второй на чемпионате России

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Томская спортсменка Алёна Баранова стала второй на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир проходит с 17 по 26 март. Томскую область представляют воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой Алёна Баранова и Полина Милузова.

В минувшие выходные состоялись две гонки — спринт и скиатлон. В спринте классическим стилем удалось отличиться Алёне Барановой, она заняла второе место.

Впереди спортсменов ждут гонка свободным стилем, командный спринт, эстафета и масс-старт.

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