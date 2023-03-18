Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 103 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 153 человек. 18 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 164606 случаев заболевания коронавирусом. 162455 заболевших выздоровели. 987 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»