В Томске выставили на торги 16 «Домов за рубль»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска выставил на торги 16 объектов, входящих в перечень объектов проекта «Дом за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о дома по адресам:

ул. Советская, 36 и 93;

ул. Лермонтова, 45;

ул. Максима Горького, 30;

пер. Батенькова, 18 стр.1;

ул. Кузнецова, 33;

ул. Крылова, 8, стр. 3;

ул. Гоголя, 50 и 50/1;

ул. Советская, 8 и 8б;

ул. Центральная, 9;

ул. Шишкова, 6 и 8;

ул. Татарская, 2;

ул. Пушкина, 28а.

В сообщении уточняется, что начальная цена (размер годовой арендной платы) за объекты составляет от 47 до 211 тыс. рублей. Аукционы состоятся 29 марта.

Кроме того, до конца текущего квартала департамент объявит торги еще на три исторических объекта: по ул. Розы Люксембург, 72б, пер. Островского Николая, 7, ул. Красноармейская, 77.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

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