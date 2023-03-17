18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске выставили на торги 16 «Домов за рубль»

Дом за рубль, Томские новости, историческая застройка деревянные дома архитектура интересные новости Томска В Томске выставили на торги 16 «Домов за рубль»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска выставил на торги 16 объектов, входящих в перечень объектов проекта «Дом за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о дома по адресам:

В сообщении уточняется, что начальная цена (размер годовой арендной платы) за объекты составляет от 47 до 211 тыс. рублей. Аукционы состоятся 29 марта.

Кроме того, до конца текущего квартала департамент объявит торги еще на три исторических объекта: по ул. Розы Люксембург, 72б, пер. Островского Николая, 7, ул. Красноармейская, 77.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые разработали удобрение для «КДВ-Агро»

22 февраля 2023
Томские новости

Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда», видеосервис Wink и Star Media Vision представили постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»

15 марта 2023
Томские новости

Томские спортсмены привезли 11 медалей с чемпионата и первенства Сибири по кикбоксингу

6 марта 2023
Томские новости

Томские врачи бесплатно прооперируют детей с патологией лица и конечностей

20 февраля 2023
Томские новости

В Томске пройдет благотворительная выставка котят

13 марта 2023
Томские новости

Томская область направит 50 млн рублей на разработку программы развития транспортной инфраструктуры

21 февраля 2023
Томские новости

Спортсменка из Томской области привезла две медали со всероссийских стартов по фристайлу

7 марта 2023
Томские новости

Томичей приглашают на открытие фестиваля керамики

15 февраля 2023
Томские новости

В Томской области новый начальник департамента тарифного регулирования

10 марта 2023