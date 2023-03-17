С апреля на трассах Томской области ограничат движение грузовиков

17 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

С первого апреля на 127 региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Томской области будет введено ограничение движение для тяжеловесного транспорта.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по региональным дорогам будет действовать до 15 мая 2023 года.

«Ежегодные весенние ограничения направлены на сохранение эксплуатационного состояния автомобильных дорог в период таяния снега и паводка. При необходимости ограничения могут быть продлены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что допустимые осевые нагрузки тяжеловесов в весенний период варьируются в зависимости от участка дороги. Ознакомиться с перечнем трасс и нагрузками на ось можно на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Перевозчикам грузов рекомендуется заранее выстроить логистику с учетом вводимых ограничений.

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