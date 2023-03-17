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Яндекс запустил медиа о гастрономии

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Сервис Яндекс.Еда запустил тематическое медиа, которое рассказывает истории про еду и тех, кто её создает. Первым продуктом стала e-mail-рассылка «Открытая кухня».

«Про еду можно рассказывать много и очень увлекательно. Мы хотим помочь всем неравнодушным к гастрономии лучше узнать о заведениях, их рейтингах и внутренней кухне, а также об интересной еде и местных продуктах. Мы соберём самую важную информацию для читателя, чтобы он сразу находил ответы на все свои вопросы. Рассылка — наш первый шаг», — отметил руководитель сервисов Яндекс Еда и Delivery Club Роман Маресов.

Первый сезон «Открытой кухни» посвящён региональным продуктам и явлениям из разных уголков страны. В открывающем выпуске рассказывается о Ростове-на-Дону и раках. Совладелец местного гастропаба «Раки и гады» Михаил Сидоров делится семейными историями про ловлю и поедание раков, рассказывает, как из-за любви к этому блюду придумал и открыл ресторан, где раков готовят самыми необычными способами.

Шеф-повар московского ресторана Krombacher Beer Kitchen Сергей Астафьев в подробной видео-инструкции рассказывает, как правильно чистить и есть рака, чтобы не испачкать всё вокруг. В рассылку вошел фоторепортаж с Дона с раколовами и подборка ресторанов, где можно попробовать раков.

В следующих выпусках команда проекта планирует рассказать про продукты и людей из Красноярска, Пскова, Тульской области, Ямала, Шадринска и других интересных мест на гастрономической карте. Рассылка будет выходить раз в неделю — по четвергам. Кроме того, раз в месяц создатели медиа обещают предоставить письмо-спецвыпуск с сюрпризом.

В Яндексе отмечают, что помимо рассылки будет запущен ресурс с рейтингами и историями, а также социальные сети, где дадут «слово героям из мира гастрономии».

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