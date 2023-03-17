Томичам расскажут, как и почему родственники репрессированных восстанавливают их судьбу

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2023 // Фото: nkvdmuseum.ru

В воскресенье, 19 марта, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет встреча с руководителем Центра документации Музея истории ГУЛАГа Еленой Зелинской.

Как уточняют организаторы, в рамках встречи участники узнают о том, как и почему люди ищут информацию о родственниках. Елена также представит самые интересные и сложные истории из своей работы.

«Спустя годы потомки репрессированных — дети, внуки, правнуки — восстанавливают биографии этих вычеркнутых из памяти людей, собирая факты буквально по крупицам. Некоторые из них обращаются за помощью в Центр документации Музея истории ГУЛАГа. В процессе консультаций мы нередко становимся свидетелями невероятных случаев восстановления семейной памяти», — отмечают организаторы.

Встреча пройдет 19 марта в выставочном зале музея по адресу пр. Ленина, 44. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В прошлом году Центр выпустил книгу «С моих слов записано верно» — такой формулировкой заканчиваются протоколы допросов в следственных делах миллионов репрессированных по политическим мотивам в годы сталинского террора. В ней собраны 19 историй поиска и возвращения имен.

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