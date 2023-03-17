18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам расскажут, как и почему родственники репрессированных восстанавливают их судьбу

Томские новости, музей встреча репрессии интересные новости Томска Томичам расскажут, как и почему родственники репрессированных восстанавливают их судьбу

В воскресенье, 19 марта, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет встреча с руководителем Центра документации Музея истории ГУЛАГа Еленой Зелинской.

Как уточняют организаторы, в рамках встречи участники узнают о том, как и почему люди ищут информацию о родственниках. Елена также представит самые интересные и сложные истории из своей работы.

«Спустя годы потомки репрессированных — дети, внуки, правнуки — восстанавливают биографии этих вычеркнутых из памяти людей, собирая факты буквально по крупицам. Некоторые из них обращаются за помощью в Центр документации Музея истории ГУЛАГа. В процессе консультаций мы нередко становимся свидетелями невероятных случаев восстановления семейной памяти», — отмечают организаторы.

Встреча пройдет 19 марта в выставочном зале музея по адресу пр. Ленина, 44. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В прошлом году Центр выпустил книгу «С моих слов записано верно» — такой формулировкой заканчиваются протоколы допросов в следственных делах миллионов репрессированных по политическим мотивам в годы сталинского террора. В ней собраны 19 историй поиска и возвращения имен.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдет встреча с известным московским художником Василием Кононовым-Грединым

20 февраля 2023
Томские новости

Стартовал конкурс экологических решений томской молодежи

16 марта 2023
Томские новости

Более 150 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 марта 2023
Томские новости

Власти Томска согласовали проект росписи подпорных стен на ул. Советской, 50

6 марта 2023
Томские новости

В Томске проверяют сообщения об обрушении части крыши дома под тяжестью снега

13 марта 2023
Томские новости

В Томске откроется выставка фотографии, посвященная жизни театра

14 марта 2023
Томские новости

Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда», видеосервис Wink и Star Media Vision представили постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»

15 марта 2023
Томские новости

МегаФон выяснил, на что тратятся гигабайты томичей в интернете

3 марта 2023
Томские новости

Почти 240 школьников перевели на дистант в Томске из-за выявления кори у нескольких учеников

13 марта 2023