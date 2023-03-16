Вопрос смены статуса ЗАТО Северск заморожен и не обсуждается — Сибирский химкомбинат

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2023 // Фото: Википедия

Активно обсуждавшийся ранее вопрос смены статуса ЗАТО Северск в Томской области в настоящее время закрыт, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на технического директора АО «Сибирский химический комбинат» Константина Изместьева.

«Я думаю, про снятие этих ограничений речи не идет, вопрос не обсуждается 100%. Вопрос точно заморожен и точно не рассматривается», — сказал Изместьев на заседании Законодательной думы Томской области в среду.

СХК является градообразующим предприятием Северска. Пропускной режим в Северске введен, в первую очередь, из-за особенностей работы этого предприятия.

При этом Изместьев отметил, что СХК «работает для того, чтобы создать для бизнеса условия открытости границ». На некоторых освобожденных площадях химкомбината в настоящее время работают резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Северск».

Вопрос смены статуса ЗАТО Северск с закрытого на открытый обсуждался неоднократно. В 2015 году был опубликован проект указа президента РФ, подготовленный Минэкономразвития. В нем говорилось об упразднении шести ЗАТО, в том числе, Северска. В тот момент чиновники Томской области посчитали такое решение этого вопроса преждевременным.

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