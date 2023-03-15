Китайский ЛПК в Томской области ликвидирует ТЭЦ и завод по распиловке

ООО «Сиблеспром» и ООО «Асиновская ТЭЦ», принадлежащие АО «РусКитИнвест» (СП двух китайских госкомпаний, управляет Асиновским лесопромышленным комплексом в Томской области) приняли решение о ликвидации юрлиц.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 13 марта, ликвидатором компаний назначена Анна Кривошеева, которая ранее была ликвидатором входящих в «РусКитИнвест» ООО «Рускитстрой» (генподрядчик строительства асиновского ЛПК), ООО «Томслеспром Сюйдун» (занималось производством шпона и фанеры), ООО «Лесопильный завод N1» (занималось лесозаготовками).

ООО «Сиблеспром», которое занималось распиловкой и строганием древесины, было зарегистрировано в 2013 году. С 2017 по 2021 годы выручка компании составляла от 149,4 млн рублей до 342,7 млн рублей, при этом каждый год компания заканчивала с чистым убытком от 129 млн рублей до 17,4 млн рублей.

Асиновская ТЭЦ также была зарегистрирована в 2013 году. Выручка компании с 2017 по 2021 годы не превышала 29,5 млн рублей. Ежегодный чистый убыток за эти годы составлял от 34,8 млн рублей до 28,4 млн рублей.

Как пояснили «Интерфаксу» в администрации Асиновского района, с момента запуска ТЭЦ поставляла тепло и горячую воду только предприятиям ЛПК.

Ранее сообщалось. что АО «РусКитИнвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ» (53%) и ООО «Хенда-Сибирь» (47%).

Инвесторы Асиновского ЛПК изначально планировали построить на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт. Однако к настоящему времени введено только три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит. И инвесторы, и менеджмент проекта неоднократно сменялись. Ожидалось, что вложения в ЛПК составят до 18 млрд рублей.

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