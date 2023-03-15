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Томичам расскажут о женщинах в искусстве города

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В субботу, 18 марта, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет лекция художницы и искусствоведа Лукии Муриной «Женщины в искусстве Томск XIX–XXI веков», сообщают организаторы.

Гостям мероприятия расскажут об известных и малоизвестных и томских художницах, их творческой судьбе, роли и значении в местном творческом процессе. Слушатели узнают о вкладе женщин в развитие профессионального искусства, образования и культуры Сибири.

«В лекции будут обозначены ключевые фигуры — от Лидии Базановой и Магдалины Вериго-Чудновской до наших современниц — Наташи Юдиной и «Малышек 18:22», — говорится в сообщении.

Также гости мероприятия увидят редкие визуальные материалы, которые «расширят представление о томском искусстве за 130-летний период».

Лекция пройдет в частном музее «Профессорская квартира» по адресу: ул. Кузнецова, 30. Начало в 18.00. Стоимость билетов — 800 рублей. Количество мест ограничено, необходима полная предоплата. Купить билеты можно позвонив по тел. +7 906 957-47-87 или написав в сообщения группы «ВКонтакте».

Лукия Мурина — художница, искусствовед, куратор, коллекционер, сотрудник Сибирского филиала Пушкинского музея. Ведет тематический телеграм-канал «Злой искусствовед», автор множества выставок, увлекается индустриальным пейзажем. Лукия известна не только своими арт-работами и проектами с городской средой, но и квартирными биеннале современного искусства, которые проводит совместно с художником Николаем Исаевым. На протяжении последних лет эти выставки регулярно проходят в их домашней мастерской.

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