Томский спортсмен победил на Кубке России по спортивному дайвингу
14 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Федерация подводного спорта Томской области
Томский спортсмен Иван Рожков стал победителем Кубка России по подводному спорту в дисциплине «спортивный дайвинг», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
Турнир, проходивший в Санкт-Петербурге, собрал около 100 сильнейших спортсменов со всей страны. По итогам соревнований заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира, Европы и России Иван Рожков стал обладателем двух наград.
Иван взял «золото» в дисциплине «подъем груза, 6 килограммов» и «серебро» в комбинированном плавании на дистанции в 300 метров.
Тренирует спортсмена Игорь Сучков.
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