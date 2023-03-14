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Томский спортсмен победил на Кубке России по спортивному дайвингу

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Томский спортсмен Иван Рожков стал победителем Кубка России по подводному спорту в дисциплине «спортивный дайвинг», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир, проходивший в Санкт-Петербурге, собрал около 100 сильнейших спортсменов со всей страны. По итогам соревнований заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира, Европы и России Иван Рожков стал обладателем двух наград.

Иван взял «золото» в дисциплине «подъем груза, 6 килограммов» и «серебро» в комбинированном плавании на дистанции в 300 метров.

Тренирует спортсмена Игорь Сучков.

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