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Через две недели жители ряда домов в Кировской районе Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды вырубили воду сводка когда включат воду график отключений интересн Через две недели жители ряда домов в Кировской районе Томска останутся без воды

В понедельник, 27 марта, в Томске жители ряда домов Кировского района Томска останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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