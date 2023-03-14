Через две недели жители ряда домов в Кировской районе Томска останутся без воды

14 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 27 марта, в Томске жители ряда домов Кировского района Томска останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Елизаровых, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1;

пр. Кирова, 62;

пер. Нахимова, 2, 4, 5, 6, 10, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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