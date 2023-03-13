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Томских школьников приглашают на весенние бизнес-каникулы

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В конце марта в Томске начнет работу бизнес-лаборатория для школьников «PrоДвиж». Её участников ждут занятия с профессионалами в области креативных индустрий, бизнес-игры, кейсы, мастер-классы и финальная сессия с экспертами, сообщают организаторы.

Лаборатория предназначена для школьников 12 — 14 лет. В программе: воркшопы по бизнес-направлениям, мастер-классы с практикующими бизнесменами и «интеллектуальный ивент». Работа в рамках лаборатории будет проходить по нескольким направлениям: дизайн-мышления, рекрутинг, маркетинг, бизнес-аналитика, фирменный стиль, проектное мышление‌.

Наставниками выступят представители томского бизнес-сообщества и не только:

По итогам работы лаборатории её участников ждет выпускной, в рамках которого ученики представят свои авторские проекты.

Занятия будут проходить с 25 по 31 марта с 10.00 до 15.00. Стоимость семидневного курса (кофе-брейки и комплексные обеды включены) 9800 рублей. Записаться на участие в бизнес-лаборатории можно здесь.

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