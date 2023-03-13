Томских школьников приглашают на весенние бизнес-каникулы

13 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце марта в Томске начнет работу бизнес-лаборатория для школьников «PrоДвиж». Её участников ждут занятия с профессионалами в области креативных индустрий, бизнес-игры, кейсы, мастер-классы и финальная сессия с экспертами, сообщают организаторы.

Лаборатория предназначена для школьников 12 — 14 лет. В программе: воркшопы по бизнес-направлениям, мастер-классы с практикующими бизнесменами и «интеллектуальный ивент». Работа в рамках лаборатории будет проходить по нескольким направлениям: дизайн-мышления, рекрутинг, маркетинг, бизнес-аналитика, фирменный стиль, проектное мышление‌.

Наставниками выступят представители томского бизнес-сообщества и не только:

директор «Спорт-Отеля» Юлия Штадельман;

продюсер проекта «Новая креативная экономика» Лариса Ренар;

доцент отделения социально-гуманитарных наук ТПУ Елена Родионова;

маркетолог Дарья Абрдашитова;

режиссер, социокультурный проектировщик Алена Шафер;

руководитель проектов томского Театра юного зрителя Виталий Серяков;

руководитель Туристского информационного центра Томска Светлана Козуб;

заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им А.С. Пушкина Наталия Почтарева.

По итогам работы лаборатории её участников ждет выпускной, в рамках которого ученики представят свои авторские проекты.

Занятия будут проходить с 25 по 31 марта с 10.00 до 15.00. Стоимость семидневного курса (кофе-брейки и комплексные обеды включены) 9800 рублей. Записаться на участие в бизнес-лаборатории можно здесь.

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