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Томичей приглашают на иммерсивную экскурсию по НеВыставке «Обнажение»

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В следующую пятницу, 24 марта, в Томске пройдет иммерсивная экскурсия по НеВыставке «Обнажение» с дегустацией ароматов, лекцией, НеМастер-классом по керамике и разговорами.

Как уточняют организаторы, гостей ждут около 30 художественных фотографии в стиле ню начала 20 века и произведения ольфакторного искусства от парфюмера Ольги Пащенко (Новосибирск), которые дополнят впечатление от изображений.

«Мы хотим порассуждать в различных форматах на тему красоты обнажения. А оно может быть в разном: от слова, запаха до прикосновений, но всегда в формате арт исследования», — рассказывают организаторы.

Мероприятие начнется с НеЭкскурсии с автором проекта, которая пройдет начнется в 19.00. После гостей ждет НеЛекция «Любовь и Авангард» от куратора проектов «Ново-Сибирск. Конструктивизм» и «Музей Секса» Карины Ляниковой. Продолжит программу НеМастер-класс по керамике с ратафией и разговорами.

Мероприятие пройдет в пространстве фотостудии «Сезоны» Ленина, 100 (второй этаж, Цветочная мастерская «Зеленая Мама»). Со стоимостью билетов и другими подробностями можно ознакомиться здесь или по телефону +7 913 366-44-93.

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