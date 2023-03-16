Томичи смогут послушать хантыйские сказки

16 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Дарья Соловий

В Томске 1 апреля в рамках фестиваля культуры коренных народов севера «День ворона» состоится показ литературно-музыкальной программы «Сказки среднего мира». Гостям расскажут хантыйские сказки под тематическую музыку, сообщают организаторы.

«Я изучала томских писателей и сначала обратила внимание на оформление книги — она проиллюстрирована вырезанками Надежды Вяловой. Прочитала первую сказку и поняла, что материал интересный. Татьяна Мейко не просто сочинила их сама — за основу взяты материалы, собранные преподавателями и студентами ТГУ 45 лет назад. А Татьяна Ефремовна очень здорово их изложила, сумев сохранить», — рассказала «Томскому Обзору» автор проекта и директор Дома искусств Дарья Соловий.

Так и возникла идея сделать литературно-музыкальную программу на основе сказок. По словам Дарьи, именно такая форма позволяет вовлечь зрителя в литературный текст. За читку текста отвечает актриса Томского театра юного зрителя Наталья Гитлиц, музыкальной обработкой занимаются Александр Беспалов, Артём Брантов и Татьяна Стукалова.

«Очень радует, что под реализацию нашего проекта удалось собрать такую команду! Каждый уникален сам по себе и имеет огромный опыт в своей сфере. Вместе этих людей можно увидеть только в нашей программе», — отмечает Дарья.

«Сказки среднего мира» сыграют 1 апреля в 17.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный по предварительной записи. Подробности можно узнать в группе Дома искусств ВКонтакте.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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