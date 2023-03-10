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Крышу и большой зал томского ТЮЗа отремонтируют до конца года

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Томский Центр по охране памятников определил подрядчика, который займется ремонтом крыши и большого зала здания томского Театра юного зрителя, пострадавшими после пожара.

Как сообщает пресс-служба обладминистрация, работами займется ООО «СКИТ-93». До конца года подрядчику предстоит заменить старые деревянные элементы кровли и обрешеток, обработать деревянные конструкции крыши огнезащитным составом, отреставрировать потолочное перекрытие зала, восстановить лепной декор и выполнить другие работы.

«На капитальный ремонт крыши и большого зала Томского театра юного зрителя по федеральному проекту „Культурная среда“ национального проекта „Культура“ выделено более 47 миллионов рублей», — отметила Елена Перетягина.

Помещение Томского театра юного зрителя построено в 1915 году. С середины 1930-х годов здание функционирует как театр, а уже с 1980-го здесь расположился ТЮЗ

Напомним, в феврале 2021 года театр пострадал от пожара. Позже, в октябре 2021 года в ТЮЗе вновь произошло возгорание, в результате которого пострадал один человек.

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