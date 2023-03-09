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В томской школе №22 усилили меры профилактики после обнаружения кори у ученика

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Школа №22 в Светлом продолжает работать в очном режиме, несмотря на обнаружение кори у одного из учеников, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В учреждении по инструкции Роспотребнадзора оперативно составили списки учеников без прививки от кори и направили детей на дистанционное обучение. Остальные школьники учатся в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во всех школах города усилены меры профилактики — входные фильтры (с измерением температуры), обработка рук при входе в помещение, уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов и т.д.

Ранее сообщалось, что сегодня томская школа «Эврика-развитие» будет работать в дистанционном режиме в связи с обнаружением у одного из учеников кори.

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