Томскую школу перевели на дистант из-за выявления кори у одного из учеников

9 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня томская школа «Эврика-развитие» будет работать в дистанционном режиме в связи с обнаружением у одного из учеников кори, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные департамента образования.

Дистант продлится до тех пор, пока медики проверяют прививочные карты учеников на наличие прививок от кори. Далее, по распоряжению Роспотребнадзора, на карантине будут находиться только непривитые ученики, для них организуют обучение в дистанционном формате. Остальные дети будут заниматься очно.

В пресс-службе отмечают, что во всех школах города усилены меры профилактики — входные фильтры (с измерением температуры), обработка рук при входе в помещение, уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур отмечал, что в регионе было зарегистрировано девять случаев заболевания корью у четырех взрослых и пяти детей.

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