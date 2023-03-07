Участники обсуждений туркода Томска предложили восстановить старые рецепты и проводить больше научных фестивалей

7 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Центр развития городской среды Томской области

В Томске подвели итоги общественных обсуждений, посвященных туристическому центру. Мероприятия прошли в формате воркшопа и по их итогам были сформулированы проблемы и основные предложения по улучшению туристической привлекательности города.

Как сообщает Центра развития городской среды Томской области, участников обсуждений разделили на 5 групп. Перед ними стояли задачи выявления идентичности Томска, составление предложение по его развитию для привлечения студентов. Итогом групповой работы стали 5 уникальных вариантов видения туристической территории Томска, предложений по реализации различных проектов и мероприятий.

«В рамках обсуждения были предложены разнообразные идеи не только по благоустройству и восстановлению исторических памятников, но и идеи фестивалей, брендированной продукции Томска, его символов и отличительных черт», — говорится в тексте резолюции.

Подробнее ознакомиться со всеми представленными предложениями можно здесь.

Кроме того, после выступления участникам предложили заполнить индивидуальные анкеты, где они могли указать на существующие городские проблемы, а также внести свои личные предложения. Среди недостатков Томска были названы вопрос уборки снега, очистки дорог и подходов к достопримечательностями, отсутствие комфортной среды для велосипедистов, освещения, сохранения деревянного зодчества и «защита от застроек».

Также участники предложили развивать уникальную городскую кухню, стрит-фуд, восстановить и интерпретировать старые рецепты. Кроме того, они рекомендовали создать «более молодежные» туристические маршруты, которые бы включали бары, кофейни и пивзавод.

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