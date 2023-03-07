В Томске откроется обновленная выставка «Евфросиния Керсновская. Сколько стоит человек?»

Завтра, 8 марта, в выставочном зале томского музея «Следственная тюрьма НКВД» вновь откроется выставка «Евфросиния Керсновская. Сколько стоит человек?», сообщают организаторы.

Экспозиция уже размещалась в стенах музея в 2019 году, а сейчас откроется в обновленном виде. Посетители увидят тетради с воспоминаниями и рисунками бывшей узницы ГУЛАГа.

Тетради и рисунки Евфросинии Керсновской Фото: Вячеслав Станкевич, 2019 год

Евфросиния Керсновская провела в лагерях больше 10 лет. В 1941 году ее, как бывшую помещицу, отправили из Бессарабии на принудительные работы в Нарымский округ (нынешняя территория Томской области). В 1942 году Евфросиния заболела и не могла выходить на работу. Надзиратель Хохрин велел не давать ей освобождения от работы и лишить пайка. Женщина сбежала. В 1943 году, после поимки, Евфросинию сослали в Томск, где она работала бондарем. После освобождения Керсновская написала воспоминания, составившие 12 тетрадей с 700 рисунками — на них запечатлена жизнь и смерть в лагерях и на спецпоселении.

— Уникальность выставки в ее простоте, камерности — посетителю придется сесть и полистать тетради, посмотреть рисунки, цитаты. Тетради были переработаны по типу комиксов — читать не тяжело. Рисунки в тетрадях, с одной стороны — простые, с другой — экспрессивные и динамичные, — рассказывала в 2019 году на открытии выставки Анна Редькина, руководитель выставочного отдела Музея истории ГУЛАГа.

Фото: Вячеслав Станкевич, 2019 год

После ссылки Евфросиния Керсновская обосновалась с матерью в Ессентуках. Там они сдружились с семьей Игоря Чапковского. Семья ухаживала за Евфросинией, когда она осталась одна. После смерти женщины 8 марта 1994 года к семье перешел ее архив с документами.

На открытии выставки будет показан фильм «Ефросинья Керсновская. Житие» и другие видеоматериалы.

Экспозиция начнет работу 8 марта в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Посещение бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

Фото: Вячеслав Станкевич, 2019 год

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