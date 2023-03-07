Сбер откроет центр искусственного интеллекта и цифровых технологий в Томске

7 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Сбера

Сибирский банк Сбербанка и Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) подписали меморандум о создании центра искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий в Томске, который разместится на базе университета. Документ подписали Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев и ректор НИТГУ Эдуард Галажинский. В церемонии подписания принял участие Губернатор Томской области Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, совместный научно-исследовательский и аналитический центр планируют открыть до лета 2023 года на базе ТГУ. Главными направлениями совместной деятельности станут: применение ИИ-технологий для изучения экологических проблем Васюганских болот, развитие беспилотных транспортных технологий в регионе, проведение экспериментов применения ИИ в гражданских дронах и беспилотных летательных аппаратах. Центр займется разработкой методологии этики научных исследований новых технологий в экономических, общественных и других важных для региона отраслях.

«Президент Владимир Путин ставит задачу внедрения технологий искусственного интеллекта во всех отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении. Создание нового центра — это важный шаг в решении этой задачи. Совместная работа ведущего российского банка и одного из лучших университетов страны позволит внедрить искусственный интеллект в изучении экологических проблем, в борьбе с лесными пожарами, в агропроме и многих других сферах», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Технологии ИИ успешно применяются для решения самого широкого спектра задач. Сбербанк обладает серьёзной экспертизой в области разработки и развития решений на базе ИИ для людей и для бизнеса, а потому крайне важно масштабировать накопленные знания в регионах нашей страны. В Томске появится четвертый центр ИИ и новых технологий Сбербанка в России, который к тому же станет вторым в Сибирском регионе. Центр уделит особое внимание развитию проектов в экосфере, в том числе для изучения Сибирских болот и созданию решений для борьбы с лесными пожарами. Рассчитываем, что новый центр окажет самое благоприятное влияние на развитии цифрового и научного потенциала региона», — считает председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«В современном мире искусственный интеллект является мощным драйвером развития для всего человечества, а темпы эволюции этих технологий в самых разных сферах растут с каждым годом. Создание Сибирского центра в области работы с ИИ в кооперации со Сбербанком позволит объединить ресурсы для активного внедрения проектов в сфере ИИ в Сибири. Для этого необходима работа междисциплинарных команд — как непосредственно разработчиков, так и специалистов гуманитарного профиля, которые способны сформулировать нужды общества, а также просчитать потенциальные риски, в том числе этического характера. В ТГУ уже накоплен богатый опыт запуска проектов по исследованию и по разработке ИИ, например, для обнаружения микропластика в водоемах, мониторинга климатических изменений и создания умных и безопасных территорий», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Центры искусственного интеллекта и новых технологий Сбербанка уже отрылись во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Фото: пресс-служба Сбера

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».