Виртуозный блюзовый гитарист из Калифорнии выступит на прощальном концерте Томского джаз-клуба Underground

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2023 // Фото: jazzcafe.tomsk.ru

В четверг, 9 марта, в Томске состоится прощальный концерт джаз-клуба Underground. На нем выступит Чарльз Бёртон — победитель конкурса гитаристов King of the Blues в Сан-Диего, лидер группы Charles Burton Blues Band.

Как сообщают организаторы, в связи с неожиданным закрытием клуба концерт был перенесен на малую площадку Центра культуры Томского государственного университета.

«Музыкант едет с туром по стране и мы не можем подвести ни организаторов, ни томичей, которые купили билеты. Поэтому мы обратились за помощью в ТГУ, там предоставили камерную концертную площадку на третьем этаже Центра культуры. Есть какая-то грустная ирония судьбы в том, что когда Underground закрывали первый раз в феврале 2019-го года, всё наши зрители и слушатели тоже собирались в ЦК ТГУ, — поделился основатель Underground Олег Усенко. — Получается совершенно неожиданно, что мы даём уже второй прощальный концерт в университетских стенах».

Герой второго прощального концерта легендарного джаз-кафе Чарльз Бёртон играет блюз и кантри более 45 лет. Он выступал с такими известными блюзовыми музыкантами, как The Deacons, King Biscuit Revue, Michele Lundeen и the Bayou Brothers Zydeco Band. А также гастролировал в Англии с легендой луизианского блюза Lazy Lester.

Концерт пройдет 9 марта в 19.00 по адресу пр. Ленина, 36. Приобрести билеты можно здесь.

Напомним, сегодня стало известно, что одно из старейших джазовых заведений Сибири, культовое томское джаз-кафе Underground вновь закрывается на неопределенный срок.

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