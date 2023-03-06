В Томске пропал символ Ботанического сада ТГУ кот Иннокентий

В Ботаническом саду Томского государственного университета разыскивают пропавшего кота Иннокентия.

«Наш пушистый символ пропал. В последний раз Кешу видели в ботсаду 3 марта», — сообщают в телеграм-канале вуза.

Сотрудница учреждения Алина Бутенкова рассказала «Томскому Обзору», что зимой Иннокентий выходил на улицу не больше, чем на несколько часов и гулял неподалеку от оранжерей.

«Летом мог на день-два уйти в медкорпус (он на границе с ботсадом), но там мы уже спрашивали, он не заходил», — уточняет Алина Бутенкова.

Она также отметила, что в последний раз кота видели 3 марта около 14.00, когда он делал обход вокруг теплицы. С тех пор сотрудники учреждения вели активные поиски, но на днях все кошачьи следы замело снегом.

Всех, кто увидит Иннокентия, просят позвонить Алине Бутенковой по телефону: 8-913-879-38-67.

Как сообщается на сайте ботсада, пушистый рыжий курильский бобтейл появился в учреждении летом 2018 года. Имя новому постояльцу дали сотрудники СибБС. Иннокентий чаще всего обитает в лабораторном корпусе и дружит с охранниками. Питомец Ботсада проводит собственные осмотры территории, его часто можно увидеть в оранжереях.

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