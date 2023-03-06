Креативное сообщество Томска проводило зиму сожжением инсталяции

6 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Татьяна Евлахова

В субботу, 4 марта, Креативное сообщество города Томска сожгло тематическую инсталляцию в честь окончания зимы. Деревянная конструкция, представляющая собой геодезическую сферу из треугольных сегментов высотой 3,6 метра, была специально установлена на берегу реки Томи, сообщают организаторы.

— Наша концепция заключалась в создании архитектурной формы и демонстрации ее жизненного цикла от разработки идеи, её реализации и до утилизации в процессе сжигания. Инсталляция была собрана из вторичных материалов — строительных поддонов. Таким образом, используя мусор как ресурс, мы создали предмет искусства. Важным этапом стала проработка сценария сожжения, где огонь — дополнительный инструмент, раскрывающий форму инсталляции. В процессе сжигания не все пошло по плану, но по итогу мероприятие состоялось и завершилось полным сожжением сферы, — рассказала автор инсталляции Евгений Евлахов.

По словам организаторов, разработка сферы стала своего рода инженерным вызовом. Специалистам необходимо было придумать, как при помощи доступных материалов и простых инструментов создать эффектную форму.

— Изначально был разработан макет, продуманы узлы конструкции, а затем по тому же принципу собрали сферу в натуральную величину. В итоге удалось создать интересную пространственную форму, которая хорошо вписалась в природный контекст и выглядела эффектно на фоне заснеженной реки и закатного солнца, — поделился Евгений Евлахов.

Креативное сообщество Томска — неформальное объединение, состоящее из 30 профессионалов из 5 креативных индустрий, сформировано на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета в 2021 году для обмена опытом и реализации совместных междисциплинарных проектов.

Фото: Татьяна Евлахова

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