«Электромонтаж» разработает документацию для ремонта фасадов двух исторических зданий в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Центр по охране памятников Томской области по результатам закупок заключил договоры на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта фасадов зданий по пр. Ленина, 107 и 109, в которых располагаются научно-медицинская библиотека СибГМУ и областной музыкальный колледж.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, по результатам разработки проекта подрядная организация должна пройти государственную историко-культурную экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости работ. Также подрядчик должен получить согласование органа охраны объектов культурного наследия.

«Завершить разработку проекта планируется до конца сентября 2023 года. Из областного бюджета на эти цели выделено более 3,2 миллиона рублей», — председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Подрядчиком на разработку проектно-сметной выступает лицензируемая организация ООО «Электромонтаж».

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