18+
18+
РЕКЛАМА

В Томском политехе стартовал второй сезон Инженерного квиза на кубок ректора

Томские новости, ТПУ, тпу образование вуз конкурсы мероприятия интересные новости В Томском политехе стартовал второй сезон Инженерного квиза на кубок ректора

Томский политехнический университет запускает второй сезон Инженерного квиза для одиннадцатиклассников из Томска, области и опорных школ в других регионах Сибири. Главным призом станет кубок от ректора университета. Победители и финалисты квиза получат дополнительные баллы при поступлении в Томский политех. Регистрация доступна на сайте мероприятия до 29 марта.

Квиз будет полностью посвящен инженерной тематике. Он пройдет в очном формате с марта по май в три тура. Первый — 11 марта — 8 апреля, второй — 15 и 22 апреля, финал состоится 13 мая в рамках празднования дня рождения Томского политеха.

Для участия необходимо собрать команду от школы из учеников 11-х классов. В каждой команде должно быть по шесть человек. До 29 марта включительно нужно заполнить электронную форму регистрации, прикрепить файл с согласием родителей (законных представителей) участников на обработку персональных данных (ссылка на скачивание согласия). Этот шаг выполняет педагог, регистрируя всех участников.

Участники команды, занявшей первое место, получат восемь дополнительных баллов при поступлении в Томский политех, а также почетный кубок ректора ТПУ. Школьники из команды, занявшей второе место, — семь баллов, за третье место игроки получат шесть баллов.

Ожидается, что в квизе в этом году примут участие 84 команды, а это более 500 школьников.

Подробная информация о мероприятии и ссылка на регистрацию доступны на сайте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ночь на четверг и пятницу в Томске будут ремонтировать подъезды к Коммунальному мосту

22 февраля 2023
Томские новости

Мэрия Томска была вынуждена подать в суд на «Зеленую улицу» из-за представления прокуратуры

2 марта 2023
Томские новости

Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука

17 февраля 2023
Томские новости

В Томском политехе прошла конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России»

1 марта 2023
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о перспективах AR и VR технологий

27 февраля 2023
Томские новости

В Томске следователи возбудили уголовное дело из-за непредоставления квартиры семье, живущей в аварийном доме

28 февраля 2023
Томские новости

Инженерные школы трех томских вузов выиграли федеральные гранты

15 февраля 2023
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

4 февраля 2023
Томские новости

В ТГУ запустят 3D-печать биотканей для тестирования новых препаратов

8 февраля 2023