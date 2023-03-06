В Томском политехе стартовал второй сезон Инженерного квиза на кубок ректора

6 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский политехнический университет запускает второй сезон Инженерного квиза для одиннадцатиклассников из Томска, области и опорных школ в других регионах Сибири. Главным призом станет кубок от ректора университета. Победители и финалисты квиза получат дополнительные баллы при поступлении в Томский политех. Регистрация доступна на сайте мероприятия до 29 марта.

Квиз будет полностью посвящен инженерной тематике. Он пройдет в очном формате с марта по май в три тура. Первый — 11 марта — 8 апреля, второй — 15 и 22 апреля, финал состоится 13 мая в рамках празднования дня рождения Томского политеха.

Для участия необходимо собрать команду от школы из учеников 11-х классов. В каждой команде должно быть по шесть человек. До 29 марта включительно нужно заполнить электронную форму регистрации, прикрепить файл с согласием родителей (законных представителей) участников на обработку персональных данных (ссылка на скачивание согласия). Этот шаг выполняет педагог, регистрируя всех участников.

Участники команды, занявшей первое место, получат восемь дополнительных баллов при поступлении в Томский политех, а также почетный кубок ректора ТПУ. Школьники из команды, занявшей второе место, — семь баллов, за третье место игроки получат шесть баллов.

Ожидается, что в квизе в этом году примут участие 84 команды, а это более 500 школьников.

Подробная информация о мероприятии и ссылка на регистрацию доступны на сайте.

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