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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 130 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 10 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 162921 случай заболевания коронавирусом. 160258 заболевших выздоровели. 982 скончались.

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