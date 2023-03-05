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Более 150 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 152 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 174 человек. 28 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 162791 случай заболевания коронавирусом. 160175 заболевших выздоровели. 980 скончались.

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