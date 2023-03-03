Восемь человек подали документы на первые выборы мэра Томска через конкурс

3 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Аппарат городской думы Томска завершил прием документов от кандидатов, пожелавших участвовать в конкурсе на пост мэра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гордуму.

«Документы на проверке, по ним готовятся отзывы. 15 марта состоится собрание конкурсной комиссии, где кандидаты представят свои программы. Комиссия, как ожидается, выберет не менее двух из них. После этого на ближайшем очередном собрании депутаты, как ожидается, выберут мэра. Для победы кандидат должен набрать не менее 25 голосов», — сказал собеседник агентства.

Документы подали депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

Как сообщалось, 21 октября 2022 года группа депутатов Законодательной думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска.

27 октября облдума внесла изменения в региональное законодательство, предполагающие переход от прямых выборов мэра Томска к конкурсной процедуре. После этого возникла необходимость внесения изменений в устав города, для чего провели публичные слушания. Из 85 голосовавших 65 выступили за отмену прямых выборов мэра Томска, 19 — против, один воздержался.

Занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

6 декабря депутаты думы Томска утвердили изменения в уставе города, которые предполагают переход от прямых выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 22 декабря утвердили порядок их проведения.

В конце года спикер гордумы Чингис Акатаев предполагал, что выборы мэра через конкурс пройдут лишь в апреле 2023 года. В феврале городские депутаты назначили конкурс по отбору кандидатов на 15 марта, по итогам на рассмотрение городским депутатам будет представлено минимум два претендента на кресло мэра.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».