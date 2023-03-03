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В Томской области пожарные спасли подростка, которого засыпало снегом

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Накануне, 2 марта, бакчарские пожарные спасли подростка, который оказался под завалом снега и не мог самостоятельно выбраться.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов поступил в 18.43. В селе Бакчар по ул. Крылова под завалом оказался 17-летний подросток. Прибывшие на место пожарные обнаружили сугроб высотой 2,5 метра.

«Находящаяся на месте мама подростка пояснила, что при очистке крыши от снега произошло его обрушение, в результате чего сын оказался под завалом. Женщина указала предположительное место нахождения ребенка», — говорится в сообщении.

Через 13 минут пожарные вызволили подростка из-под тяжелого мокрого снега. Его передали бригаде «скорой». С переохлаждением средней степени тяжести подростка доставили в детское отделение Бакчарской центральной районной больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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