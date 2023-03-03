МегаФон выяснил, на что тратятся гигабайты томичей в интернете

3 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Жители Томской области активно используют принцип разумного потребления в онлайн-среде. По данным оператора, за полугодие число абонентов на тарифах последнего поколения с функцией оптимизации расходов на связь и трафик увеличилось на 40%.

Особенность линейки МегаФона #БезПереплат — встроенная возможность активировать полезные опции, мегасилы. Это безлимиты на видео, музыку, фильмы, увеличенная скорость мобильного интернета, перенос остатков из пакета минут и гигабайт на следующий месяц и другие. Всего от 2 до 6 в зависимости от тарифа.

По данным МегаФона, чаще всего ими пользуются томские миллениалы. 42% региональных абонентов в возрасте от 23 до 41 года контролируют ежемесячные платежи и подходят к тратам на связь более осознанно. Мегасилы экономят основной пакет интернета, а самые востребованные в мировой сети ресурсы грузятся без ограничений.

Связисты выяснили, какие опции наиболее востребованы: 23% мегасил региональных абонентов тратятся на безлимит для видео и онлайн-кинотеатров, 18% уходит на просмотры отечественного контента в сервисе сериалов START.

Аналитики оператора также подсчитали, что в среднем за один день более 40% всего мобильного трафика Томской области уходит на видеоплатформы, онлайн-кинотеатры, музыку. На мессенджеры и социальные сети тратится в среднем 25%.

«С мегасилами абонент может прокачать свой тариф под собственные потребности. Статистика на смартфоне покажет, сколько гигабайт расходуется на разные приложения. Далее можно выбрать нужную опцию, а сэкономленный трафик, например, перераспределить на игры, веб-серфинг, онлайн обучение, покупки. Тарифная линейка #БезПереплат продолжает развиваться, чтобы давать томичам возможности не переплачивать и всегда оставаться на связи», — комментирует директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

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