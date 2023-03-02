En+ рассчитвает на федеральную поддержку строительства ГЭС на Томи

2 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Компания En+ сохраняет планы строительства Крапивинской (Кемеровская область), Нижнебогучанской (Красноярский край) и Тельмамской (Иркутская область) гидроэлектростанций, рассчитывает на федеральную финансовую поддержку, сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на руководителя энергетического бизнеса компании Михаила Хардикова.

«Доля гидроэнергетики в балансе России должна сохраниться в энергостратегии до 2035 года. Чтобы эта доля сохранилась, с учетом развития других источников энергии нужно построить не менее 3 ГВт новых гидромощностей. Восемь проектов утверждены (в их числе Нижнебогучанская, Крапивинская и Тельмамская ГЭС — прим. ред.), сейчас мы с Минэнерго РФ обсуждаем, какими механизмами господдержки каждый из проектов будет обеспечен для реализации», — сказал Хардиков в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

По его словам, конечный объем инвестиций и сроки строительства ГЭС будут скорректированы и станут известны после определения тех самых механизмов поддержки реализации проектов. В среднем на строительство каждой станции уйдет не менее 6 лет.

Он отметил, что En+ не отказалась и от проекта строительства Мотыгинской ГЭС в Красноярском крае, однако строительство трех других станций в настоящее время является более приоритетным.

Ранее сообщалось, что En+ рассматривала четыре проекта строительства новых ГЭС до 2030 года: Тельмамской (мощностью 450 МВт), Крапивинской (345 МВт), Нижнебогучанской (660 МВт) и Мотыгинской (порядка 1 тыс. МВт). В 2021 году стоимость этих проектов оценивалась на уровне до 100 млрд рублей каждый.

Напомним, строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов. В феврале 2020 года ПАО «РусГидро» договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Вместе с тем, осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявило En+ Group, наметив сроки ввода на 2026–2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей.

В конце января 2022 стало известно, что планируется возобновление строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области на реке Томи. Против этого высказался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

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