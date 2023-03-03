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Четыре томских заведения вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT 2023

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Четыре томских заведения — «Кухтерин», «Нарым» и два ресторана сети «Снегири» — попали в лонг-лист независимой ресторанной премии WHERETOEAT 2023. Результаты были опубликованы в среду, 1 марта.

«Безусловно мы очень рады, что попали в список такой престижной премии. Это большая честь и в то же время огромная ответственность. В прошедшие два года наша работа была оценена высоко. В этом году сделаем все возможное, чтобы улучшить результат», — прокомментировали «Томскому Обзору» в ресторане «Кухтерин».

В апреле список ресторанов жюри сократит до шорт-листа из 50 лучших. О распределении мест будет объявлено 7 апреля в Санкт-Петербурге на торжественной церемонии вручения премии.

За призовые места также поборются другие известные рестораны Сибири — красноярский «Булгаков», новосибирский «Коробок», кемеровский «Забой», иркутский «Собрание Спешилова» и другие.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) создана ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. WHERETOEAT занимается составлением ежегодных рейтингов лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Широкая коллегия экспертов определяет итоговый список победителей. В ее состав входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы. В этом году WHERETOEAT празднует свое 10-летие.

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