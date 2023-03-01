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Томские спортсмены привезли медали с чемпионата Сибири по тайскому боксу

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Спортсмены из Томской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по тайскому боксу. Соревнования проходили в Республике Тыва и собрали более 400 участников во всех возрастных категориях.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, томские спортсмены стали обладателями девяти медалей разного достоинства. Так, София Перепелкина и Артем Пидогин взяли «золото». Халиф Юлдашов, Вячеслав Павлов, Анна Климчук и Карина Антоненко стали вторыми. «Бронза» у Даниила Усова, Никиты Мазина и Виктории Иоч.

Спортсменов к соревнованиям подготовили Евгений Иоч, Артем Винокуров, Максим Перепелкин, Минис Мухамадиев и Сергей Кияров.

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